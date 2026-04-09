Dramma in Irpinia | rinvenuto morto il panettiere sparito da due giorni
Nell’Irpinia, le ricerche di un panettiere scomparso da due giorni si sono concluse con il ritrovamento del suo corpo senza vita. La notizia ha fatto il giro della zona, lasciando sconvolti familiari e amici. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del decesso, mentre le ricerche erano state avviate subito dopo la scomparsa dell’uomo. La situazione resta sotto stretta osservazione.
Tempo di lettura: 2 minuti Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Gianfranco Di Simone, il panettiere di Mercogliano di cui non si avevano più notizie da due giorni. L’uomo è stato ritrovato senza vita in via Riparano, nel territorio di Monteforte Irpino. La notizia ha scosso profondamente le comunità di Mercogliano e dei comuni limitrofi, dove Di Simone era molto conosciuto per la sua attività e per il suo carattere riservato ma gentile. La sua scomparsa, denunciata dai familiari, aveva immediatamente fatto scattare le ricerche da parte delle forze dell’ordine e dei volontari. Il ritrovamento è avvenuto in una zona periferica del comune irpino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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