Nell’Irpinia, le ricerche di un panettiere scomparso da due giorni si sono concluse con il ritrovamento del suo corpo senza vita. La notizia ha fatto il giro della zona, lasciando sconvolti familiari e amici. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del decesso, mentre le ricerche erano state avviate subito dopo la scomparsa dell’uomo. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Gianfranco Di Simone, il panettiere di Mercogliano di cui non si avevano più notizie da due giorni. L’uomo è stato ritrovato senza vita in via Riparano, nel territorio di Monteforte Irpino. La notizia ha scosso profondamente le comunità di Mercogliano e dei comuni limitrofi, dove Di Simone era molto conosciuto per la sua attività e per il suo carattere riservato ma gentile. La sua scomparsa, denunciata dai familiari, aveva immediatamente fatto scattare le ricerche da parte delle forze dell’ordine e dei volontari. Il ritrovamento è avvenuto in una zona periferica del comune irpino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dramma in Irpinia: rinvenuto morto il panettiere sparito da due giorni

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