Durante la sessione parlamentare, il presidente del Consiglio ha tenuto un discorso che ha assunto i toni di un comizio, invece di un intervento istituzionale. Le opposizioni, rappresentate dai vari gruppi politici, hanno condiviso un punto di vista comune. Tra queste si trovano i membri del Movimento Cinque Stelle, il Partito Democratico e le forze di Alleanza Verdi e Sinistra, guidate da rispettivi leader.

Dal Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte al Pd di Elly Schlein passando per Alleanza Verdi e Sinistra, capitanata da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, le opposizioni sono tutte d’accordo. L’informativa di Giorgia Meloni in Parlamento, dopo la batosta referendaria con le dimissioni di esponenti del governo e in un contesto internazionale segnato da guerre e crisi economica, invece di spiegare le ragioni che spingono il governo ad andare ancora avanti e di illustrare le prossime azioni dell’esecutivo si è trasformata in un comizio elettorale. La premier parte proprio dalla riforma della giustizia bocciata da 15 milioni di italiani. “Rimane il rammarico di aver perso un’occasione – a nostro avviso storica – di modernizzare l’Italia”, dice senza rinunciare all’ennesima stoccata alla magistratura. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Doveva rilanciare l’azione di governo, ma Meloni rifila un comizio al Parlamento

Meloni in Parlamento il 9 aprile: riferirà sull’azione di governo. Opposizioni spiazzateIl governo ci mette nuovamente la faccia ma per le opposizioni, perennemente sul piede di guerra, non basta ancora.

Governo, Meloni disponibile a riferire in Parlamento sull’azione dell’esecutivoLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato la sua disponibilità a riferire in Parlamento per illustrare l’azione di Governo.

Argomenti più discussi: Meloni punta tutto sul vittimismo: Dalle opposizioni solo insulti e demagogia; Le acrobazie della premier tra Usa ed Europa; Meloni vuole rilanciare il governo ma le risposte non arrivano; Vittimismo risatine liceali e millanterie | cosa ha detto Giorgia Meloni in Parlamento.

Doveva rilanciare l’azione di governo, ma Meloni rifila un comizio al ParlamentoMeloni in Parlamento invece di spiegare le ragioni che spingono il governo ad andare ancora avanti rifila un comizio ... lanotiziagiornale.it

Il 30 marzo doveva essere il giorno nel quale Claudio Lotito e i suoi uomini più vicini, annunciavano ai tifosi e agli addetti lavori, le linee guida, fino al 2032, per rilanciare economicamente e tecnicamente, la Lazio. L’evento, denominato, “Sogno Responsabile - facebook.com facebook

A Marghera la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil per il 1° Maggio 2026. Massimiliano Paglini (Cisl Veneto): "Segnale forte di attenzione al mondo del lavoro e produttivo di una regione che fatica a ritrovare la via della crescita e che deve rilanciare lo x.com