Nel cuore di Londra, il Victoria & Albert Museum ospita un caffè che si considera il più antico del mondo museale. Questo spazio, aperto da secoli, rappresenta un punto di ritrovo per visitatori e appassionati di arte. La sua presenza si integra con le collezioni e le esposizioni, offrendo un ambiente in cui l’atmosfera storica si fonde con l’esperienza di una pausa gustosa. Entrare in questo caffè significa immergersi in un luogo che unisce cultura e tradizione.

C’è un momento, a Londra, in cui il tempo rallenta fino a fermarsi. Accade quando si varca una certa soglia in fondo a una sala del Victoria & Albert Museum di South Kensington e ci si trova improvvisamente immersi in un universo di ceramiche smaltate, soffitti in ghisa dipinta, vetrate che filtrano una luce dorata come miele di settembre. Non è una galleria. Non è un’installazione temporanea. È il luogo dove, da oltre 160 anni, i visitatori si siedono a mangiare, bere e riprendere fiato. È il primo café museale della storia del mondo, e ogni tazza di tè che vi viene servita porta con sé il peso magnifico di un’epoca intera. Il museo che voleva essere una scuola per tutti: le origini visionarie del V&A. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Dove l’arte si siede a tavola: il Victoria & Albert Museum e il café più antico del mondo museale

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