Nella giornata di ieri, l’assessorato alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Toscana ha pubblicato un dossier dedicato ai punti nascita della zona, evidenziando le criticità legate alle strade e ai tempi di percorrenza. Il documento analizza le condizioni delle arterie principali che collegano i centri ospedalieri, sottolineando le difficoltà di accesso in alcune aree rurali e le eventuali conseguenze sui servizi sanitari.

Nella giornata di ieri l’assessorato alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Toscana ha inviato alla Asl Toscana Sud Est il dossier di quasi 200 pagine che sarà allegato alla richiesta di deroga che l’azienda sanitaria presenterà al Comitato Nazionale Nascite del Ministero della Salute, con l’obiettivo di scongiurare la chiusura del Punto Nascita della Gruccia. Al suo interno sono raccolti studi tecnici, analisi del traffico e rassegne stampa che mettono in evidenza le criticità dei collegamenti con gli ospedali San Donato di Arezzo e Santa Maria Annunziata di Firenze. "La Regione sta lavorando, con fronte compatto insieme ai sindaci del Valdarno, per evitare la chiusura del reparto - ha dichiarato il presidente Eugenio Giani –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dossier sul punto nascita. I nodi: strade inadeguate e tempi di percorrenza

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