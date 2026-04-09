Dopo la Marmolada nuovi studi sui ghiacciai | La montagna cambia troppo velocemente
A tre anni dal crollo della Marmolada, gli studi sui ghiacciai alpini proseguono per analizzare i cambiamenti rapidi delle masse glaciali. Ricercatori monitorano le variazioni di volume e superficie dei ghiacciai, evidenziando un'accelerazione del loro scioglimento. Le rilevazioni si basano su immagini satellitari e rilievi sul campo, con l’obiettivo di valutare i rischi legati ai mutamenti climatici nella regione alpina.
A tre anni dal crollo della Marmolada, la ricerca scientifica continua a concentrarsi sui ghiacciai alpini per comprendere meglio i rischi legati ai cambiamenti climatici. L’obiettivo è individuare situazioni simili a quella del 2022, senza creare allarmismi ma basandosi su dati e analisi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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