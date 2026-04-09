Donnarumma scagiona la Nazionale | Non abbiamo chiesto un euro per la qualificazione

Donnarumma ha chiarito di non aver mai richiesto un compenso per la qualificazione della nazionale, smentendo le voci di un presunto accordo economico. La discussione riguarda le recenti polemiche sul ruolo dei giocatori nel processo di qualificazione e le eventuali richieste di denaro. La questione si inserisce nel dibattito pubblico sulle responsabilità e le modalità di gestione delle trattative tra calciatori e federazione.

L’esclusione dell’ Italia dal Mondiale 2026 è una ferita aperta che fatica a rimarginarsi. Ai microfoni di Sky Sport, il capitano azzurro Gigio Donnarumma ha espresso tutta l’amarezza del gruppo, respingendo però con fermezza le polemiche extra-calcistiche: “ Non sono mai andato a chiedere un euro alla nazionale italiana. Quello che fa la nazionale è fare un regalo ai giocatori che si qualificano. Nessuno ha chiesto niente alla federazione “. Il portiere non nasconde il dolore profondo vissuto dopo il fischio finale: “ Sono stati giorni molto duri. Fa molto male, ho fatto molta fatica a metabolizzare ma bisogna ripartire “. Nonostante lo shock, il numero uno invita a guardare oltre, ricordando che il percorso verso il prossimo appuntamento iridato sarà lungo e passerà per tappe fondamentali come l’ Europeo e la Nations League. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Donnarumma in lacrime: "Mi sento responsabile, ma mai chiesto un euro alla Nazionale""Sono stati giorni duri e faticosi come per tutti gli italiani che ci tenevano tanto a riandare al Mondiale, come me e tutta la squadra.

Donnarumma in lacrime dopo il flop Mondiale: “Non ho mai chiesto un euro alla Nazionale”La delusione per il nuovo fallimento dell’Italia pesa come un macigno e trova il suo volto più evidente in Gianluigi Donnarumma.

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