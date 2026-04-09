In un’intervista a Sky Sport, il portiere ha commentato la delusione per la finale playoff contro la Bosnia, senza fare riferimento a premi in denaro o altre questioni. Ha espresso il suo pensiero sulla partita e sulla propria esperienza, senza entrare in dettagli riguardo a eventuali compensi o pressioni esterne. La discussione si è concentrata principalmente sulla prestazione e sulle emozioni vissute durante e dopo l’incontro.

Gigio Donnarumma, in un’intervista a Sky Sport, ha parlato della delusione Mondiale dopo la finale playoff persa contro la Bosnia. Il capitano dell’Italia ha aggiunto anche delle dichiarazioni su Gattuso, Buffon e Gravina, che non fanno più parte del giro della Nazionale. Le parole di Donnarumma. “ Nei primi giorni ho fatto molta fatica a metabolizzare, ma la verità è che bisogna reagire. Premi? Quello che fa la Nazionale è fare un regalo ai calciatori che si qualificano per un torneo, nessuno ha mai chiesto niente. Sono stati giorni molto duri e faticosi, come d’altronde per tutti gli italiani. Tutti ci tenevamo tanto ad andare al Mondale, purtroppo non ce l’abbiamo fatta e c’è da accettarlo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Donnarumma: “Premi in denaro? Nessuno ha chiesto qualcosa”

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La smentita di Donnarumma: Mai chiesto premi alla FIGC per il Mondiale, sono rimasto ferito dai commenti uscitiGianluigi Donnarumma ha smentito l'indiscrezione giornalistica uscita negli scorsi giorni, secondo la quale il gruppo della Nazionale italiana avrebbe chiesto dei premi in denaro alla FIGC in caso di ... msn.com

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Il capitano della Nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma, ha parlato con grande emozione dopo la pesante delusione per la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale. In un’intervista rilasciata a Sky Sport, il portiere azzurro non ha nascosto la difficoltà v - facebook.com facebook

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