Donna danneggiata da vaccino Covid indennizzo di 850 euro al mese

Sono stati annunciati i primi riconoscimenti ufficiali di indennizzi per donne che hanno riportato danni dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid nella zona pontina. In un caso specifico, una donna ha ottenuto un indennizzo di 850 euro al mese. Le autorità hanno comunicato che sono stati avviati i processi per il riconoscimento di tali danni, con procedure in corso per altri casi simili.

Arrivano i primi riconoscimenti ufficiali sul territorio pontino in merito a danni legati alla vaccinazione anti Covid-19 Due donne della provincia di Latina hanno ottenuto il riconoscimento del nesso causale tra la somministrazione dei vaccini e l’insorgenza di gravi patologie. Secondo i pareri medico-legali notificati negli ultimi giorni, le pazienti avrebbero sviluppato disturbi cardiaci e neurologici dopo aver ricevuto rispettivamente i vaccini AstraZeneca e Pfizer. I casi sono seguiti dall’avvocato Renato Mattarelli, impegnato da tempo in ricorsi legati a problematiche post-vaccinali, tra cui alterazioni ematiche, cardiache e neurologiche. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Donna danneggiata da “vaccino” Covid, indennizzo di 850 euro al mese Sindrome di Parsonage-Turner al braccio dopo vaccino anti Covid, 55enne di Agrigento avrà un indennizzo a vitaIl tribunale di Agrigento ha condannato il ministero della Salute a corrispondere un indennizzo a vita all’uomo di 55 anni che, dopo essersi... Vaccino Covid Pfizer, braccio paralizzato: indennizzo a vita per un 55enneIl ministero della Salute dovrà corrispondere a vita un assegno bimestrale a un 55enne agrigentino che ha avuto un danno dalla vaccinazione... Argomenti più discussi: Latina – Danni da vaccino anti-Covid 19, riconosciuto il nesso causale a due donne; Covid, riconosciuto il nesso causale tra vaccini e gravi patologie per due pazienti pontine; DANNI DA VACCINO COVID-19: ARRIVANO I PRIMI RICONOSCIMENTI; Danni per il vaccino Covid, una donna di Latina ottiene un vitalizio. A Caprarica di Lecce distrutto il veicolo di proprietà del titolare di una casa di riposo. A Nardò, poco prima, completamente danneggiata da un rogo la Fiat 500 di una donna di 50 anni - facebook.com facebook