Don Giancarlo Moretti | 60 anni di fede e vicinanza alla comunità

Il sessantesimo anniversario della prima celebrazione eucaristica di don Giancarlo Moretti sarà celebrato con un evento a Poggio Torriana. Domenica 12 aprile, presso Palazzo Marcosanti, si terrà un incontro per ricordare i suoi 60 anni di servizio alla comunità e la sua lunga presenza nel territorio. L’occasione vuole essere un momento di riflessione sulla sua attività e sul legame instaurato nel corso degli anni.

Il sessantesimo anniversario della prima celebrazione eucaristica di don Giancarlo Moretti viene anticipato con un incontro a Palazzo Marcosanti, a Poggio Torriana, domenica 12 aprile. Il sacerdote riminese, nato nel 1939, ha scelto di festeggiare con la propria cerchia di affetti e collaboratori in una data che permetta la partecipazione dei familiari, molti dei quali impegnati nelle attività stagionali presso le località balneari. Tutto ebbe inizio il 28 giugno 1966 nella chiesa di Bordonchio, . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Don Giancarlo Moretti: 60 anni di fede e vicinanza alla comunità Dal 1966 a oggi, il cammino di don Giancarlo tra fede e comunità: 60 anni di messa "dalla parte del laicato"Era il 28 giugno 1966 quando don Giancarlo Moretti, sacerdote riminese classe 1939, celebrava messa per la prima volta, nella chiesa di Bordonchio a... Don Paolino: 60 anni di fede e Radio PlanargiaLa comunità di Bosa e l’intera diocesi piangono la scomparsa di don Paolino Fancello.