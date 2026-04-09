Domenico Sanna e Francesco Fratini duo in concerto a Rimessa Fab

Sabato 11 aprile, presso la Rimessa Fab, si terrà un concerto con il duo formato dal pianista e dal trombettista. L’evento vedrà protagonisti questi due musicisti in un'esibizione dal vivo, senza ulteriori dettagli sui brani o sul programma. La serata rappresenta un appuntamento con la musica dal vivo, con ingresso aperto al pubblico. La Rimessa Fab ospita regolarmente eventi dedicati alla musica e all’arte.

Sabato 11 aprile il duo composto dal pianista Domenico Sanna e dal trombettista Francesco Fratini sarà in concerto a Rimessa Fab. Nel pomeriggio proseguono gli appuntamenti con i Musical Thrillers di Danilo Blaiotta, che questa volta affronterà il tema Musica e diritti civili ep.1: Jazz e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Greg Burk piano solo in concerto a Rimessa FabIl pianista/compositore/insegnante Greg Burk ha vissuto, studiato, insegnato e suonato in tutto il mondo.

Susanna Stivali e Alessandro Gwis 'PianiDiversi' in concerto a Rimessa FabTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il duo...

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Domenico Sanna, successo per il live del pianista al Parco del CelioDomenico Sanna in trio, mercoledì 3 settembre, per il festival Jazz & Image al Parco del Celio. Il pianista di Gaeta con Ameen Saleem al contrabbasso, membro storico del gruppo di Roy Hargroove e ... video.corriere.it

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