Dombrovskis | Rischio stagflazione ma no a stop Patto stabilità

Un rappresentante delle istituzioni europee ha dichiarato che l’economia dell’area euro è ancora esposta al rischio di uno shock stagflazionistico, una condizione in cui la crescita rallenta mentre i prezzi continuano a salire. Tuttavia, ha precisato che non si prevede la sospensione del Patto di stabilità e crescita, sottolineando l’intenzione di mantenere le regole attuali senza modifiche immediate.

“ L’economia europea rimane a rischio di uno shock stagflazionistico, come avete appena menzionato, ovvero una situazione in cui una crescita più lenta coincide con un’inflazione più elevata. Un’analisi condotta dalla Commissione ha rilevato che la crescita dell’Ue quest’anno potrebbe essere inferiore di circa 0,2-0,4 punti percentuali rispetto alle previsioni autunnali”. Lo ha detto il commissario Ue all’Economia Valdis Dombrovskis in audizione al Parlamento europeo. “Le previsioni economiche, in uno scenario di interruzione di breve durata, e l’inflazione, in questo caso, potrebbero essere fino a un punto percentuale più alte. Se le interruzioni dell’offerta si rivelassero più consistenti e di maggiore durata, le conseguenze negative per la crescita sarebbero ancora più gravi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dombrovskis: “Rischio stagflazione, ma no a stop Patto stabilità” Leggi anche: Dombrovskis, economia a rischio stagflazione, impatto crisi fino a 0,4% Temi più discussi: La Ue che paga il conto della guerra: Così rischiamo la stagflazione; È improbabile che Teheran riapra lo stretto di Hormuz; Lupo in fuga da uno zoo, lezioni sospese nella scuola vicina; I gatti smettono di mangiare perché si stufano dell'odore. Dombrovskis: «Economia Ue rimane a rischio shock stagflazione»A causa della situazione in Medio Oriente, l’economia europea «rimane a rischio di uno shock stagflazionistico», caratterizzato da crescita lenta e inflazione elevata ... ilsole24ore.com Dombrovskis, economia a rischio stagflazione, impatto crisi fino a 0,4%Nel caso di una crisi più prolungata impatto sulla crescita fino allo 0,6% ... msn.com Il commissario Ue all'Economia Dombrovskis: "L'economia europea a rischio stagflazione, l'impatto della crisi fino allo 0,4%. In caso di una crisi più prolungata, l’impatto sulla crescita potrebbe arrivare fino allo 0,6%." #ANSA - facebook.com facebook ++ Dombrovskis, per sospensione Patto serve grave recessione e non ci siamo ++ Il malato non si cura finché non è in fin di vita. Ci vuole più Europa eh… x.com