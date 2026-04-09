Un rappresentante europeo ha dichiarato che, per sospendere il Patto di stabilità attraverso una clausola di salvaguardia, è necessario che si verifichi una grave recessione economica. Attualmente, questa condizione non si riscontra, quindi non ci sono le condizioni per attivare tale sospensione. La dichiarazione si riferisce alle norme previste per fronteggiare situazioni di crisi economica e ai requisiti necessari per attivare le misure straordinarie previste dal regolamento.

"Le condizioni per attivare una clausola generale di salvaguardia" per sospendere il Patto di stabilità "sono di avere una grave recessione economica e attualmente non siamo in questo scenario". "Ovviamente continuiamo a monitorare la situazione". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis in audizione alla Commissione Econ rispondendo a una domanda dell'eurodeputato Pasquale Tridico, che gli ha chiesto se veda margini politici per uno stop alle regole fiscali europee. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dombrovskis, per sospensione Patto serve grave recessione e non ci siamo

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Ue, Dombrovskis: non siamo in scenario da sospensione Patto stabilità (FT)Roma, 9 apr. (askanews) – La Commissione europea continua a respingere le ipotesi di innescare la clausola generale di sospensione del Patto di stabilità e di crescita della Ue. Esiste per intervenir ... askanews.it

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La Ue che paga il conto della guerra: «Così rischiamo la stagflazione» Dombrovskis suona l’allarme, rischia l’economia e la transizione energetica Anna Maria Merlo x.com