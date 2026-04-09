In Europa, il rischio di uno shock da stagflazione si mantiene elevato a causa della delicata situazione in Medio Oriente. La crescita economica procede con difficoltà, mentre i prezzi dei beni di consumo continuano a salire, creando preoccupazioni tra analisti e cittadini. Le tensioni nella regione continuano a influenzare i mercati e i prezzi energetici, contribuendo a questa condizione di stagnazione con inflazione alta.

Roma, 9 aprile 2026 – In Europa resta alto il rischio di uno shock stagflazionistico, con crescita lenta e inflazione elevata, a causa della situazione in Medio Oriente. A tracciare un quadro fosco e incerto è il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, in un’audizione davanti alla commissione Affari monetari del Parlamento europeo. Il confronto con gli eurodeputati avviene dopo la fragile tregua raggiunta nella notte di martedì tra Stati Uniti e Iran che, se da un lato ha fatto scendere sotto i 100 dollari i prezzi del petrolio, dall’altro non ha portato alla completa riapertura dello Stretto di Hormuz, con negoziati tra le parti che si profilano complessi e già in parte compromessi dagli attacchi israeliani in Libano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dombrovskis e il prezzo della crisi in Medio Oriente: l’Ue rischia uno shock da stagflazione

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