Domani Mentinclusive La genitorialità nell’era AI con l’esperto Mick Liuzzi

Domani si svolge Mentinclusive, una giornata dedicata alla genitorialità nell’era dell’intelligenza artificiale. L’evento sarà aperto dalle 9 alle 18 e vedrà come ospite principale l’esperto Mick Liuzzi. L’iniziativa riunisce professionisti di diversi settori per affrontare le sfide e le opportunità legate all’uso dell’AI nel contesto familiare e educativo.

Mick Liuzzi è l’atteso ospite di Mentinclusive, la giornata interdisciplinare in programma domani dalle 9 alle 18.30 a Palazzo Mediceo, promossa dall’assessorato a scuola, inclusione sociale e pari opportunità. Docente, formatore e consulente esperto di psicologia, marketing e comunicazione, Liuzzi è fondatore della community Infrangibili, impegnato nel supportare i genitori che si trovano ad avere relazioni difficoltose con i figli adolescenti. Interverrà alle 15.30 e parlerà di come dare strumenti concreti ai genitori per affrontare l’adolescenza, creando con i figli legami che non si spezzano. Giunto alla quarta edizione, Mentinclusive si propone come una preziosa occasione per formare, informare e confrontarsi su tematiche di grande attualità come genitorialità, dispersione scolastica, inclusione nell’era dell’AI. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Domani Mentinclusive. La genitorialità nell’era AI con l’esperto Mick Liuzzi Andrea è il primo reale britannico arrestato nell’era moderna, l’esperto: “Per la Corona macchia indelebile”Andrea Mountbatten-Windsor, fratello di re Carlo III, è stato arrestato per presunta condivisione di documenti governativi con il finanziere Jeffrey... "Menti Inclusive" con l’educatore LiuzziIl docente formatore star dei social, Michele Liuzzi, sarà l’ospite della quarta edizione di Menti Inclusive, la manifestazione dedicata... Si parla di: Domani Mentinclusive. La genitorialità nell’era AI con l’esperto Mick Liuzzi; Formazione tra opportunità e diversità: tutto pronto per la quarta edizione di Mentinclusive. Ospite Mick Liuzzi. Domani Mentinclusive. La genitorialità nell’era AI con l’esperto Mick LiuzziEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it