Dolce e Gabbana si separano | Stefano ha abbandonato la presidenza

La notizia della separazione tra Dolce e Gabbana e l'abbandono della presidenza da parte di Stefano rappresenta un cambiamento importante nel settore della moda italiana. La coppia di stilisti ha deciso di interrompere la collaborazione con l'azienda che avevano fondato, lasciando un segno nel panorama mondiale. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il futuro della società e le sue attività.

Il panorama della moda internazionale è stato scosso da una notizia che segna la fine di un’epoca per il Made in Italy. Dopo decenni di sodalizio professionale che ha ridefinito l’estetica del lusso mediterraneo, Stefano Gabbana ha ufficialmente lasciato la presidenza della storica casa di moda Dolce & Gabbana. La decisione, riportata in esclusiva da Bloomberg, non rappresenta soltanto un cambio ai vertici aziendali, ma apre una fase di profonda incertezza e trasformazione per uno dei marchi più iconici del pianeta. Al momento, la guida operativa e strategica della società sembra destinata a concentrarsi nelle mani di Domenico Dolce, lasciando al suo storico socio il compito di valutare il destino della propria quota azionaria del 40%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Dolce e Gabbana si separano: Stefano ha abbandonato la presidenza Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & GabbanaStefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana, assunta da Alfonso Dolce, e valuta il futuro della sua quota del 40%, aprendo una fase... Crisi del lusso: Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana e valuta la cessione delle quoteMilano, 9 aprile 2026 – Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana, assunta da Alfonso Dolce, e valuta il futuro della sua quota... Temi più discussi: Stefano Gabbana si è dimesso da Dolce & Gabbana, Valuta cessione della quota; Stefano Gabbana si dimette da presidente di Dolce & Gabbana; Venezia. L’Alta Moda sfila in Laguna; Dolce e Gabbana si separano. Alla poltrona più alta dell’azienda ne rimarrà solo uno. Dolce e Gabbana si separano: Stefano ha abbandonato la presidenzaIl panorama della moda internazionale è stato scosso da una notizia che segna la fine di un'epoca per il Made in Italy. Dopo decenni di sodalizio ... thesocialpost.it Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana (e valuta il futuro della sua quota del 40%)Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana, assunta da Alfonso Dolce, e valuta il futuro della sua quota del 40%, aprendo una fase cruciale per la maison. ilmessaggero.it Cheesecake alle fragole in bicchiere un dessert goloso, fresco, semplice e veloce da preparare. Il dolce ideale di fine pasto. RICETTA QUI http://ricettiamoconmary.altervista.org/cheesecake-alle-fragole-in-bicchiere/ - facebook.com facebook Un profumo dolce, intenso, che stordisce. Il gelsomino siciliano, che ogni anno rifiorisce sul mio terrazzo, ricevuto in dono da una signora a Capaci. "Porta con te una cosa bella. La mia terra non è solo mafia..." x.com