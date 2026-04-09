Dolce e Gabbana si separano Alla poltrona più alta dell’azienda ne rimarrà solo uno

Stefano Gabbana ha annunciato le sue dimissioni dalla presidenza di Dolce & Gabbana, lasciando il ruolo di massimo rappresentante dell’azienda. L’imprenditore sta considerando il destino della sua quota del 40%, segnando un momento di svolta per la maison. La notizia arriva in un momento di cambiamenti all’interno della società, che ora si prepara a una nuova fase gestionale.

Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana e valuta il futuro della sua quota del 40%, aprendo una fase cruciale per la maison. Lo annuncia in esclusiva Bloomberg. Il gruppo, alle prese con un rallentamento del mercato del lusso, si prepara a negoziare con le banche una ristrutturazione di circa 450 milioni di euro di debito, con la richiesta di nuovi fondi fino a 150 milioni. Le soluzioni per sollevare la maison: ora in mano solo a Dolce. Tra le strategie che potrebbero esser attuate figurano anche la possibile cessione di asset immobiliari e il rinnovo di licenze per rafforzare la liquidità. Intanto la governance cambia: Alfonso Dolce assume la presidenza e l’ex CEO di Gucci Stefano Cantino è atteso in un ruolo chiave. 🔗 Leggi su Open.online

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Temi più discussi: Venezia. L’Alta Moda sfila in Laguna; Dolce & Gabbana lancia la versione Eau de Parfum per le fragranze Light Blue; Fluffy Fragrances 2026: le novità profumi donna; Manifattura Italiana Roma di Dolce&Gabbana, il filo sottile che unisce alta moda e alta orologeria.

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Stefano Gabbana si dimette da presidente di Dolce & GabbanaGabbana, 63 anni, che ha fondato la maison con il suo ex partner Domenico Dolce, si è dimesso a dicembre, secondo un documento depositato presso il registro delle imprese italiano. Alfonso Dolce, ... it.investing.com

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Un profumo dolce, intenso, che stordisce. Il gelsomino siciliano, che ogni anno rifiorisce sul mio terrazzo, ricevuto in dono da una signora a Capaci. "Porta con te una cosa bella. La mia terra non è solo mafia..." x.com