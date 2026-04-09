Dal 10 al 12 aprile 2026 si svolgerà un evento dedicato agli amanti dei cani nel Trentino Alto Adige. L'iniziativa prevede un fine settimana di attività all'aperto pensate per chi desidera trascorrere tempo con il proprio animale, in un contesto naturale. L’evento è rivolto a chi cerca di staccare dalla routine e di vivere esperienze all’insegna dell’avventura e del relax con il proprio cane.

"Di Martedì" registrato nella serata dell'attesa per Trump. E Floris è costretto a fare slalom Dog adventure weekend - Trentino Alto Adige dal 10 al 12 aprile 2026. Se senti che hai bisogno di staccare, respirare e ricaricartiquesto weekend è per te e per illa tuoa amicoa a 4 zampe! Tre giorni nel meraviglioso Trentino tra natura, risate, relax e persone con una bellissima energia. Faremo due escursioni guidate in luoghi spettacolari, scelti per farti vivere qualcosa che ricorderai davvero. I cani vivranno l'esperienza insieme a te, felici e appagati di condividere questi momenti indispensabili. Non è un semplice evento, è il Dog Adventure Weekend! Posti limitati e Prenotazione Obbligatoria. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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