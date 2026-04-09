La pellicola, bocciata dalla commissione “selettivi” del ministero della Cultura, potrebbe rientrare in corsa per i finanziamenti previsti dal tax credit. Il titolare del Collegio Romano: «Nessuna censura, ma via i responsabili». Nuovo capitolo nel caso dei mancati fondi statali al documentario Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, pellicola che dopo essersi aggiudicato il Nastro d’argento per la legalità, verrà anche proiettata al Parlamento europeo. Respinto per ben due volte dalla commissione “selettivi” del ministero della Cultura, il docufilm potrebbe ora rientrare in corsa per i finanziamenti previsti dal tax credit (su cui pesa, va detto, il drastico taglio dei fondi a disposizione). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Documentario su Regeni, Giuli fa un passo indietro

Regeni, oggi Giuli in aula per spiegare il “no” ai fondi al documentario di Manetti. Intanto Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla commissioneI mancati finanziamenti al doc su Regeni accendono le polemiche sulla commissione.

Docufilm su Regeni, Giuli su fondi negati: “Scelta tecnica, non politica”“Non condivido né sul piano ideale né su quello morale” la scelta della Commissione selettivi suldocufilm su Regeni“ma non è frutto di scelta...

A 10 anni dal caso Regeni, cosa sappiamo davvero

Temi più discussi: Niente fondi al film su Regeni. Giuli: Non condivido scelta, ma commissione è autonoma; Perché il documentario su Giulio Regeni non ha ricevuto finanziamenti pubblici; Bocciato il film su Regeni. La commissione del Mic: Nessun interesse culturale; Giuli: senza fondamento accusa di censura per film su Giulio Regeni.

Fondi negati al documentario su Giulio Regeni, Giuli: Non condivido la scelta, ma il ministero non può intervenireLe parole del ministro della Cultura durante il Question time alla Camera sui finanziamenti negati dalle commissioni Mic ... dire.it

Giuli alla Camera: Docufilm su Regeni bocciato già da altre commissioni in anni passatiIl ministro della Cultura ha risposto durante il question time rigettando ogni ipotesi di influenza politica nella commissione ministeriale che ha respinto la richiesta di finanziamento per il documen ... rainews.it

Il documentario del 2022 racconta le storie di cittadini internazionali, ricchi “turisti”, che avrebbero pagato grosse somme di denaro per avere l'opportunità di sparare ai civili nell’assedio di Sarajevo, durante la guerra civile nei Balcani - facebook.com facebook

Il caso dei mancati contributi del cinema al documentario su Giulio Regeni infiamma il dibattito parlamentare. La scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo promuove la proiezione del film alla Statale di Milano x.com