Una recente decisione giudiziaria ha visto l’assoluzione di un uomo coinvolto nel caso di un documentario su Giulio Regeni. La difesa ha attribuito le responsabilità alla commissione incaricata del progetto, sostenendo che eventuali errori siano imputabili a questa struttura. La questione si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte, con la maggioranza che ha scelto di utilizzare strumenti legali per affrontare la situazione.

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© Cms.ilmanifesto.it - Doc su Regeni, Giuli si assolve «È colpa della commissione»

No fondi per il doc su Regeni: Giuli smentisce la censuraAlessandro Giuli ha respinto le accuse di censura politica durante il Question time alla Camera, spiegando che il rifiuto dei fondi per il...

Doc su Regeni, polemica sui mancati fondi: si dimettono dal MiC due esperti commissione per i filmSi tratta diMassimo Galimberti, consulente editoriale e story editor per progetti cinematografici e televisivi, e del celebre critico cinematografico...

Temi più discussi: Niente finanziamenti al docufilm su Regeni, si dimettono due commissari Mic; Guerra in Medio Oriente, Cuba e doc su Regeni: il Question Time con Tajani e Giuli alla Camera. La diretta; Fondi negati al documentario su Giulio Regeni, Giuli: Non condivido la scelta, ma il ministero non può intervenire; La bocciatura del film su Regeni svela la crisi del sistema culturale.

Mancati fondi al doc su Regeni, il ministro Giuli: Nessuna scelta politica, solo un giudizio tecnico. Mollicone (Fdi): Meritava di essere finanziatoGiuli al question time: Accusare il ministero di censura è senza fondamento. Poi ricorda la doppia bocciatura ricevuta dal film su ... lanotiziagiornale.it

No fondi per doc su Regeni. Giuli: Il ministero non può intervenire, autori: Più competenze nella commissioneSaltano i finanziamenti pubblici per il documentario su Giulio Regeni: la pellicola del regista Simone Manetti, che raccontava la drammatica storia del ricercatore italiano rapito, torturato e ucciso ... corrierenazionale.it

I ristoranti del Doc. Con la fida Allegra alla scoperta dei miei ristoranti del cuore e non. #cosastaimangiandodoc #realfood #doctorchef #ristorantideldoc #cerea - facebook.com facebook

NBA - Doc Rivers si è rivolto ai giocatori dei Bucks dopo che lui e la squadra avevano avvertito una certa distanza: "Guardate il mio curriculum. Ho portato ai playoff e ai titoli squadre che non avrebbero dovuto arrivarci. Pensavo che questa fosse una di qu x.com