La cantante italiana ha annunciato di aver iniziato un percorso di terapia per migliorare il proprio benessere, spiegando che desidera mantenere la spontaneità e l’eccentricità senza sentirsi compressa. Durante un’intervista, ha descritto il suo rapporto con le immagini di bellezza spesso standardizzate, paragonandosi a un’icona di bellezza classica. La sua comunicazione si è concentrata sulla volontà di preservare l’autenticità personale in un mondo dominato dai canoni estetici digitali.

Milano – Disperata, ma statuaria. Insomma, una Miss Italia. O almeno questa è la relazione che ha Ditonellapiaga con i canoni di bellezza da smartphone. “La Miss è una donna perfetta, mentre io mi sento inadeguata a regole, schemi, princìpi dei tempi, non tanto estetici quanto sociali” spiega lei, all’anagrafe Margherita Carducci, 29 anni, tacco dodici e vestito da sera, sotto i riflettori di un night-club milanese presentando il suo terzo album dal titolo ancora “sub iudice” visto il ricorso cautelare d’urgenza presentato dai legali di Patrizia Mirigliani per uso indebito del marchio. “Al momento non so se si potrà continuare a chiamare Miss Italia ” ammette la cantante romana, terza all’ultimo Sanremo con Che fastidio!. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ditonellapiaga: “Vado in terapia, per stare bene la mia spontaneità eccentrica non dev’essere compressa”

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