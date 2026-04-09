Ditonellapiaga | Non so se il mio disco potrà continuare a chiamarsi ancora ‘Miss Italia’

Un'udienza si è svolta ieri al tribunale di Roma riguardo al titolo del suo ultimo album. La cantante ha detto di non sapere ancora se potrà mantenere il nome

(Adnkronos) – "Ieri c'è stata un'udienza al tribunale di Roma. Non so ancora se il mio disco si potrà continuare a chiamare 'Miss Italia'". Così Ditonellapiaga, durante la presentazione del suo nuovo album in uscita domani venerdì 10 aprile, ha raccontato gli sviluppi della disputa legale con lo storico concorso di bellezza. La controversia è nata durante l'ultimo Festival di Sanremo. Mentre Ditonellapiaga era in gara con 'Che Fastidio!', l'organizzazione di Miss Italia ha annunciato azioni legali per “uso indebito della denominazione 'Miss Italia'”, in riferimento al titolo dell'album di prossima uscita. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

“C’è stata un’udienza al Tribunale di Roma. Non so se il mio disco si potrà continuare a chiamare ‘Miss Italia’. Ma parlo di me non del concorso”: così DitonellapiagaDopo il terzo posto al Festival di Sanremo 2026 con “Che fastidio!” e l’ottima accoglienza delle radio, Ditonellapiaga ha presentato oggi, 9 aprile,...

Sanremo 2026, Ditonellapiaga: "Miss Italia? Parlo del mio rapporto con la bellezza, non hanno sensibilità"Home > Video > Sanremo 2026, Ditonellapiaga: "Miss Italia? Parlo del mio rapporto con la bellezza, non hanno sensibilità" “Miss Italia contesta l’uso...

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Ditonellapiaga, il nuovo album è già un caso prima dell’uscita: Non so ancora se si potrà chiamare Miss Italia, c’è una battaglia legale in corsoRoma – Era scoppiata a Sanremo la polemica sul titolo del suo album, un fulmine a ciel sereno per Ditonellapiaga, arrivata poi terza al Festival. Proprio in sala stampa le era arrivata la notizia che ... ilsecoloxix.it

Ospite di Belve, Miss Italia 2021 racconta come ha speso i 50mila euro dei fans e perché la sua omosessualità causa polemiche. - facebook.com facebook