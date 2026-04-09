Si intitola, almeno per ora, ‘Miss Italia’, il nuovo album che Ditonellapiaga ha presentato alla stampa a Milano e che esce venerdì 10 aprile per BMGDischi Belli. Dopo l’esposizione mediatica a Sanremo, con un terzo posto con ‘Che fastidio!’ e un piglio fresco, ironico che l’ha imposta come una delle realtà più interessanti di un Festival piatto, arrivano 10 brani che sono un confronto della cantautrice romana con sé stessa come artista, una messa in discussione che però sfocia in una libertà espressiva, con una visione chiara del suo progetto, in bilico tra indie e pop, come ha spiegato lei, ormai consapevole della terza via imboccata. Ma,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ditonellapiaga, esce Miss Italia: “Ho trovato la mia identità. Questo disco è una liberazione”

Leggi anche: Ditonellapiaga: “Non so se il mio disco potrà continuare a chiamarsi ancora ‘Miss Italia’”

Leggi anche: Miss Italia porta in tribunale Ditonellapiaga. In bilico il titolo del disco in uscita domani

Temi più discussi: Ditonellapiaga vola a Hollywood nel suo nuovo singolo: ecco quando esce il nuovo brano di Miss Italia; Ditonellapiaga verso Miss Italia, esce il nuovo singolo Hollywood; Comunicazione Italiana; Miss Italia, arriva il nuovo album di Ditonellapiaga.

Ditonellapiaga, esce Miss Italia: il nuovo album tra Sanremo, ironia e contraddizioni. Tracklist, instore e tourMiss Italia è il nuovo album di Ditonellapiaga dal 10 aprile: dieci tracce con Che fastidio! disco d'oro da Sanremo. Instore a Bari il 15 aprile, tour estivo e date club. lifestyleblog.it

Miss Italia fa causa a Ditonellapiaga: Non so se il mio disco potrà chiamarsi cosìÈ in uscita, nella giornata di venerdì 10 aprile, il nuovo disco di Ditonellapiaga, ma non è ancora chiaro se potrà davvero chiamarsi Miss Italia, titolo che l'artista aveva scelto ma il cui utilizzo ... fanpage.it

Ditonellapiaga: "Non so se il mio disco si potrà chiamare Miss Italia". Presentato ricorso cautelare d'urgenza sull'uso del nome, ieri udienza in tribunale a Roma. #ANSA - facebook.com facebook

Ditonellapiaga in tribunale, l'album bloccato per Miss Italia: «Volevo festeggiare, ma...». La causa sul nome e perché lo ha scelto x.com