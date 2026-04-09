Ditonellapiaga esce Miss Italia | Ho trovato la mia identità Questo disco è una liberazione

Da lapresse.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si intitola, almeno per ora, ‘Miss Italia’, il nuovo album che Ditonellapiaga ha presentato alla stampa a Milano e che esce venerdì 10 aprile per BMGDischi Belli. Dopo l’esposizione mediatica a Sanremo, con un terzo posto con ‘Che fastidio!’ e un piglio fresco, ironico che l’ha imposta come una delle realtà più interessanti di un Festival piatto, arrivano 10 brani che sono un confronto della cantautrice romana con sé stessa come artista, una messa in discussione che però sfocia in una libertà espressiva, con una visione chiara del suo progetto, in bilico tra indie e pop, come ha spiegato lei, ormai consapevole della terza via imboccata. Ma,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ditonellapiaga, esce Miss Italia: “Ho trovato la mia identità. Questo disco è una liberazione”

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