Disservizi sui rifiuti Riccione perde la pazienza con Hera Sempre peggio intervenga Atersir

L’amministrazione comunale di Riccione ha inviato una contestazione formale a Hera a causa del continuo peggioramento del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La decisione arriva dopo una serie di disservizi che non si sono risolti nel tempo, generando insoddisfazione tra i cittadini. La situazione è stata comunicata anche ad Atersir, l’ente che si occupa della regolamentazione del settore.

L’amministrazione comunale di Riccione ha deciso di procedere con un atto di contestazione formale nei confronti di Hera a causa del grave e perdurante peggioramento del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Con una nota ufficiale indirizzata ad Atersir, l’Agenzia territoriale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Javier Martinez perde la pazienza sui social: “Mi fa incaz*are”, l’accaduto Raid iraniani sui siti petroliferi. Trump perde la pazienza: "Migliaia di soldati"Il centro della guerra In Medio Oriente sembra ormai spostato sulle strutture energetiche. Disservizi raccolta dei rifiuti: Riccione contesta Hera e chiede ispezioneIl comune di Riccione contro Hera. L’amministrazione comunale ha deciso infatti di procedere con un atto di contestazione formale nei confronti della multiutility a causa del grave e perdurante peggio ... newsrimini.it Riccione e l’incubo dei rifiuti, il Comune contro Hera: Rivogliamo un servizio dignitosoProprio per l’inefficacia dei solleciti precedenti, abbiamo ritenuto necessario ricorrere agli strumenti normativi del disciplinare tecnico per ... corriereromagna.it