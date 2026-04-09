La Walt Disney Company annuncia un'ulteriore riduzione del personale, con fino a 1.000 licenziamenti previsti nei prossimi mesi. La decisione riguarda diverse aree dell’azienda, tra cui quelle legate all’intelligenza artificiale e ai videogiochi come Fortnite. La notizia si aggiunge a precedenti interventi di ristrutturazione, senza indicare date precise o dettagli sui reparti coinvolti.

La Walt Disney Company si prepara a una nuova riduzione del personale, con fino a 1.000 licenziamenti previsti nei prossimi mesi. Si tratta dei primi tagli annunciati dopo la nomina del nuovo amministratore delegato Josh D’Amaro, entrato ufficialmente in carica a marzo. La notizia, riportata inizialmente dal Wall Street Journal, si inserisce in un percorso già avviato negli ultimi anni. Alla fine dell’ultimo esercizio fiscale, Disney contava oltre 230.000 dipendenti a livello globale, molti dei quali impiegati nei parchi a tema con contratti part-time. I nuovi licenziamenti rappresentano quindi una riduzione contenuta rispetto alla forza lavoro complessiva, ma confermano una fase di riorganizzazione interna che prosegue da tempo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Disney, ancora licenziamenti: 1.000 dipendenti a rischio per l’AI e Fortnite

Marc Zuckerberg scommette sull’AI e prepara i licenziamenti: «A rischio il 20% dei dipendenti Meta»Meta starebbe progettando un piano di ristrutturazione aziendale che potrebbe prevedere il licenziamento del 20% del suo personale, se non oltre.

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Radio DOC. . Dietro ogni magia, una voce. Amiamo tutti i brani e i film della Disney, ma sapete chi c'è dietro ogni voce Microfoni accesi, copioni tra le mani e talenti straordinari, ecco alcuni dei personaggi che abbiamo amato — e continuiamo ad amare. - facebook.com facebook

Intendiamoci: non è la prima volta che Disney firma un accordo come quello che ha firmato oggi con la Rai. È un modo per avere accesso a più contenuti locali e per migliorare - in un certo senso - l'offerta dedicata agli spettatori di un determinato paese. Quell x.com