Disney ancora licenziamenti | 1.000 dipendenti a rischio per l’AI e Fortnite

Da quifinanza.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Walt Disney Company annuncia un'ulteriore riduzione del personale, con fino a 1.000 licenziamenti previsti nei prossimi mesi. La decisione riguarda diverse aree dell’azienda, tra cui quelle legate all’intelligenza artificiale e ai videogiochi come Fortnite. La notizia si aggiunge a precedenti interventi di ristrutturazione, senza indicare date precise o dettagli sui reparti coinvolti.

La Walt Disney Company si prepara a una nuova riduzione del personale, con fino a 1.000 licenziamenti previsti nei prossimi mesi. Si tratta dei primi tagli annunciati dopo la nomina del nuovo amministratore delegato Josh D’Amaro, entrato ufficialmente in carica a marzo. La notizia, riportata inizialmente dal Wall Street Journal, si inserisce in un percorso già avviato negli ultimi anni. Alla fine dell’ultimo esercizio fiscale, Disney contava oltre 230.000 dipendenti a livello globale, molti dei quali impiegati nei parchi a tema con contratti part-time. I nuovi licenziamenti rappresentano quindi una riduzione contenuta rispetto alla forza lavoro complessiva, ma confermano una fase di riorganizzazione interna che prosegue da tempo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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