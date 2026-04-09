Disastro di Suviana Lepore | Non fu un incidente ma il fallimento di un sistema
A due anni dall’esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi sul lago di Suviana, si riaccendono i riflettori sulla questione della sicurezza sul lavoro. Lepore ha affermato che l’incidente non fu accidentale, ma il risultato di un fallimento del sistema di controllo e di prevenzione. La vicenda ha portato all’attenzione le responsabilità legate alla gestione e ai controlli delle strutture industriali in ambienti a rischio.
Nel giorno del secondo anniversario dell’esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi, sul lago di Suviana, torna al centro il tema della sicurezza sul lavoro e delle responsabilità. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore interviene con parole nette, a margine dell’iniziativa della Cgil “A due. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Strage di Suviana, l’appello di Lepore: “Non si può lasciare il territorio senza una strategia”Bologna, 9 aprile 2026 - "Non si può lasciare questo territorio senza una strategia importante come quella dell'idroelettrico".
Morte di Lucia Salcone, arrestato il marito Ciro Caliendo: per la Procura non fu un incidente, ma un omicidio programmatoQuesta mattina, la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura di Foggia.
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Due anni dopo la strage di Suviana, i sindacati attaccano Enel: «Abbandonato il territorio». L'azienda: confermiamo il nostro impegnoSono passati 24 mesi dal disastro alla centrale idroelettrica di Bargi dove morirono 7 lavoratori. La Cgil: ci costituiremo parte civile nel processo penale. L'Enel: siamo in costante contatto con ist ... corrieredibologna.corriere.it