Disastro di Suviana Lepore | Non fu un incidente ma il fallimento di un sistema

A due anni dall’esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi sul lago di Suviana, si riaccendono i riflettori sulla questione della sicurezza sul lavoro. Lepore ha affermato che l’incidente non fu accidentale, ma il risultato di un fallimento del sistema di controllo e di prevenzione. La vicenda ha portato all’attenzione le responsabilità legate alla gestione e ai controlli delle strutture industriali in ambienti a rischio.