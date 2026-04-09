Disagi cantiere stadio Fanuzzi | l’Amministrazione chiede collaborazione e comprensione

L’amministrazione comunale di Brindisi ha annunciato che sono in corso lavori di riqualificazione e ammodernamento dello stadio cittadino “Fanuzzi”. La presenza di un cantiere aperto ha causato disagi agli utenti e alle attività sportive che si svolgono nella struttura. Per gestire al meglio la situazione, l’amministrazione invita la cittadinanza a collaborare e mostrare comprensione durante i lavori.

BRINDISI - L’Amministrazione comunale di Brindisi informa che sono attualmente in corso i lavori di riqualificazione e ammodernamento dello Stadio cittadino “F. Fanuzzi”, intervento strategico volto a migliorare la sicurezza, la funzionalità e la fruibilità dell’impianto per tutta la comunità.“Si. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Stadio Fanuzzi, lavori per i Giochi del MediterraneoBrindisi si appresta a modificare la sua viabilità a partire dal 16 febbraio 2026, con la chiusura di via Benedetto Brin, per consentire i lavori di... Stadio Fanuzzi, lavori per i Giochi del Mediterraneo: scattano i divieti in via BrinLe modifiche alla circolazione saranno in vigore nel periodo compreso tra lunedì 16 febbraio 2026 e giovedì 26 febbraio 2026.