Diritto all' identità dei migranti Vella al Parlamento Europeo | Serve banca dati comune gestita da un' agenzia pubblica

Il commissario europeo ha sottolineato l'importanza di creare una banca dati condivisa, gestita da un'agenzia pubblica, per tutelare il diritto all'identità dei migranti. Ha ricordato che nel 2016, in un naufragio nel Mediterraneo, la Marina italiana ha soccorso circa 200 persone e recuperato cinque corpi. Ha inoltre evidenziato come, in molte occasioni, si contino i cadaveri e non le vittime.

"Non sappiamo quanti sono i morti nel Mediterraneo. Noi non contiamo i morti, contiamo i cadaveri. Nel 2016, ad esempio, mi sono occupato di un naufragio, la Marina italiana ha salvato circa 200 persone e recuperato 5 corpi. Durante la notte scoprimmo che dentro il barcone affondato c'erano 288. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Parlamento europeo: Comece, le politiche migratorie restino ancorate alla dignità umana. Vescovi Ue preoccupati per il voto sui rimpatriIl progetto europeo è da sempre fondato sui principi di solidarietà, fraternità umana e tutela dei più vulnerabili. Questi principi non sono opzionali; sono al centro dell’identità dell’Unione. Quals ... agensir.it

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Al Parlamento europeo un confronto concreto sul ruolo della donna nella società e nelle politiche europee, insieme a una delegazione di imprenditrici e professioniste della Fondazione Marisa Bellisario e di Confindustria Veneto. La figura della donna deve to - facebook.com facebook