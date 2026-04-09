Dirigenza Inter | si avvicina un clamoroso ritorno

Fulvio Pea ha annunciato la fine del suo incarico come Direttore Tecnico della Federazione dopo tre anni, decidendo di non rinnovare il contratto. Il dirigente ha diffuso un comunicato in cui esprime gratitudine per l’esperienza vissuta. Intanto, si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno in Inter, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. La situazione resta in attesa di sviluppi.

Fulvio Pea chiude ufficialmente il suo capitolo in Albania. Dopo un triennio intenso come Direttore Tecnico della Federazione, il dirigente ha scelto di non rinnovare il contratto, congedandosi con un comunicato colmo di gratitudine: “ Si conclude il mio percorso. Non proseguire con il rinnovo è una scelta ponderata “. Pea ha descritto questi anni come formativi e complessi, rivolgendo un ringraziamento speciale al Presidente Duka, definito un vero maestro di vita e di sport. Nel suo saluto, Pea ha sottolineato l’importanza del collettivo rispetto alle individualità, dichiarando che “ i singoli passano, il gioco di squadra resta “. Questa filosofia, maturata in anni di esperienza internazionale, sembra ora destinata a tornare utile in Italia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Perisic Inter, si avvicina il clamoroso ritorno: l’ultima settimana di mercato decide il futuro della fascia nerazzurraCalciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile. Calciomercato Inter LIVE: Perisic dice sì al ritorno in nerazzurro. Intanto vertice tra Chivu e dirigenzaMercato Inter, dalla Germania arrivano novità per Goretzka: «Ecco quante possibilità ci sono che accetti i nerazzurri…» Solet Inter, la rivelazione:... ROMA INTER | Formazioni a Confronto Temi più discussi: Si avvicina il rinnovo di Dusan Vlahovic! Il n°9 ha fatto una confessione ai compagni; Bastoni, non c’è altra via: addio Italia. Ma l’Inter non finisca spalle al muro; Napoli, Romelu Lukaku diserta il raduno? Inter, lo scudetto si avvicina | Libero Quotidiano.it; CdS – Dialoghi di mercato in casa Inter: in programma vertice con Oaktree. Inter, accelerata per Vicario e occhio al ritorno di fiamma in attacco!Vicario all'Inter - Nuova accelerata dell'Inter per il colpo Vicario, ma non solo: torna di moda un nome per l'attacco! fantamaster.it CdS – Dialoghi di mercato in casa Inter: in programma vertice con OaktreeIn casa Inter si avvicina un momento decisivo. Nei prossimi giorni, Cristian Chivu incontrerà la dirigenza insieme ai rappresentanti di Oaktree per discutere del percorso futuro della squadra. Anche s ... passioneinter.com Mercato Inter, Chivu non ha dubbi: ecco chi vuole su tutti! E la dirigenza già lo sa x.com L'Inter consola gli azzurri: cosa hanno detto Chivu e la dirigenza dopo il fallimento con l'Italia - facebook.com facebook