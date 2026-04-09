Dirigenti sindacali nella PA Aran | nessun limite numerico alle nomine

Nella pubblica amministrazione non ci sono limiti stabiliti al numero di dirigenti sindacali che possono essere nominati all’interno di un’organizzazione. Lo ha comunicato l’Aran, specificando che non esiste un limite massimo previsto per queste nomine. La questione riguarda la possibilità di assumere dirigenti sindacali senza restrizioni numeriche, lasciando quindi spazio a una scelta illimitata in questo settore.

Nel pubblico impiego non esiste un tetto al numero di dirigenti sindacali che possono essere nominati all’interno di un’amministrazione. Lo chiarisce l’Aran in un orientamento pubblicato il 7 aprile, precisando i margini di intervento degli enti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Distacchi sindacali part-time, Aran: nessun recupero dei giorni persi per infortunioNel caso di distacco sindacale a tempo parziale, le giornate non fruite a causa di infortunio non possono essere recuperate.

Permessi sindacali e ferie, l’orientamento Aran: nessuna riduzioneLa fruizione dei permessi sindacali a valere sul monte ore di amministrazione non incide sulla maturazione delle ferie.

Temi più discussi: Permessi sindacali non retribuiti: parere Aran sulla legittima fruizione ad ore; Permessi sindacali e ferie nel 2026: il parere dell'ARAN; Smart working, con la crisi energetica torna il pressing dei sindacati; Giuseppe Gargano confermato segretario generale Uilca Sicilia.

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Pa. Distacchi e permessi sindacali. Cosmed: Da Aran un articolato minimale e non accettabileIn una nota la confederazione dei medici e dirigenti evidenzia come nell’incontro dello scorso 17 marzo l’Aran ha presentato un articolato talmente minimale da risultare non accettabile. Chiesto un ... quotidianosanita.it

Giuseppe Gargano confermato segretario generale Uilca Sicilia L'ottavo congresso regionale è stato celebrato oggi a Palermo alla presenza di 150 dirigenti sindacali e 60 delegati... - facebook.com facebook