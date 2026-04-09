DIRETTA Crystal Palace-Fiorentina 0-0 segui il live di Firenzetoday

Alle 20:48 si è conclusa la partita tra Crystal Palace e Fiorentina, terminata sul risultato di 0-0. La sfida si è disputata a Selhurst Park e ha visto le due squadre affrontarsi in una notte che potrebbe influenzare il prosieguo della stagione, con la Fiorentina che cercava di cambiare rotta dopo settimane di difficoltà e incertezze. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti e sviluppi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA20:48 Una notte che può cambiare il senso di un’intera stagione. Dopo settimane passate a rincorrere punti salvezza e a convivere con più ombre che certezze, la Fiorentina si presenta a Selhurst Park con un obiettivo diverso: provare a trasformare la Conference. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it DIRETTA / Bologna-Fiorentina 0-0, segui il live di FirenzetodayCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA14:39 È una gara che va oltre il semplice risultato quella di oggi per la Fiorentina. DIRETTA / Fiorentina-Como 0-0, segui il live di FirenzetodayCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA20:40 Gentili lettori buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Como, gara valida per gli... Rakow-Fiorentina 1-2: gol e highlights | Conference League Temi più discussi: Conference League: in campo alle 21 Crystal Palace-Fiorentina DIRETTA; Conference League: le probabili formazioni di Crystal Palace-Fiorentina; Crystal Palace-Fiorentina: probabili, Kean e Parisi out, Piccoli guide l'attacco; Crystal Palace-Fiorentina oggi in Conference, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni. DIRETTA | Crystal Palace Fiorentina (risultato 0-0) video streaming tv: Piccoli-Gudmundsson! (9 aprile 2026)Conference League, Diretta Crystal Palace Fiorentina, streaming video tv: tanta attesa per la prima delle due sfide dei quarti di finale (9 aprile 2026) ... ilsussidiario.net Crystal Palace-Fiorentina 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Conference: Piccoli in attaccoLa diretta live di Fiorentina-Crystal Palace di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it CONFERENCE LEAGUE I In campo Crystal Palace - Fiorentina DIRETTA e FOTO per l'andata dei quarti di finale #ANSA - facebook.com facebook Partecipa all’asta di @MatchWornShirt per assicurarti la maglia indossata in Crystal Palace-Fiorentina l.mws.com/7mvRj2 #forzaviola #fiorentina x.com