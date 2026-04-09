Da oltre sessant’anni, la candela iconica di Diptyque rappresenta un simbolo nel mondo del beauty. Per la prima volta dal 1963, l’azienda ha deciso di aggiornare questa creazione senza apportare modifiche radicali al suo design. Si tratta di un’operazione che mira a preservare il volto riconoscibile del prodotto, rinnovandone però alcuni aspetti nel rispetto di un’eredità consolidata.

Ci sono oggetti nel beauty che non si toccano. Non perché non si possano migliorare, ma perché sono già diventati linguaggio, identità, memoria visiva. La candela di Diptyque è una di quelle. Per questo la notizia è rilevante: per la prima volta dalla sua nascita nel 1963, la maison francese ha deciso di intervenire sul suo prodotto più iconico. Non un rebranding, non un cambio drastico. Un “soft lift”, come lo definisce la CEO Laurence Semichon. Tradotto: tutto cambia, ma niente si rompe. Un aggiornamento minimo della candela di Diptyque, ma strategico. Il punto non era rifare la candela. Era riportarla al livello di lusso contemporaneo senza perdere ciò che la rende immediatamente riconoscibile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Diptyque aggiorna la sua candela iconica per la prima volta dal 1963 (senza stravolgerla)

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