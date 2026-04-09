Digitalizzazione | i 14enni gestiscono l’IT-Wallet senza genitori

Una modifica al decreto Pnrr approvata dalla Commissione Bilancio della Camera consente ai minorenni di 14 anni di accedere e usare l’IT-Wallet senza la supervisione dei genitori. La novità riguarda la gestione digitale di documenti e servizi finanziari, consentendo ai giovani di gestire la propria identità digitale in modo autonomo. La misura entrerà in vigore con l’approvazione definitiva del testo e riguarda specificamente gli utenti di questa fascia d’età.

Un emendamento al decreto Pnrr approvato dalla Commissione Bilancio della Camera introduce una svolta decisiva per la gestione digitale dei documenti: i minorenni che hanno raggiunto i 14 anni potranno accedere e utilizzare l’IT-Wallet in totale autonomia. La modifica al Codice dell’amministrazione digitale permette ai ragazzi di gestire il proprio portafoglio digitale della Pubblica amministrazione senza dover richiedere il consenso dei genitori, segnando un passaggio fondamentale nella relazione tra giovani cittadini e Stato. L’autonomia digitale dei quattordicenni nel sistema IT-Wallet. La nuova normativa stabilisce che i soggetti che hanno compiuto il quattordicesimo anno d’età sono autorizzati all’uso del punto di accesso telematico per ottenere o mostrare attestazioni, titoli e abilitazioni con effetti giuridici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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