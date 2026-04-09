Diciottenni stranieri avviso comunale per l' accoglienza

Da messinatoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul sito del Comune di Messina è stato pubblicato un avviso rivolto a neomaggiorenni stranieri. La procedura riguarda interventi di accoglienza e inclusione sociale per i giovani che hanno appena compiuto 18 anni. L’obiettivo è fornire supporto durante il passaggio alla maggiore età e garantire l’accesso a servizi e opportunità. L’avviso rimarrà disponibile online per consultazione e partecipazione.

È in pubblicazione sul sito del Comune di Messina l’avviso relativo a una procedura finalizzata a interventi di accoglienza e inclusione sociale a favore di neomaggiorenni stranieri in prosieguo amministrativo. Le manifestazioni di interesse possono essere presentate da Enti del Terzo Settore. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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