Dialoghi di formazione | ad ABF Bergamo l’incontro con Miriam D’Ambrosio

In occasione del ventesimo anniversario, un evento si è svolto presso ABF Bergamo, coinvolgendo Miriam D’Ambrosio in un incontro dedicato ai dialoghi di formazione. L’iniziativa fa parte di una serie di appuntamenti promossi dall’azienda per celebrare i vent’anni di attività, concentrandosi su temi legati alla formazione, alla scuola e al lavoro. La giornata ha visto la partecipazione di vari professionisti e studenti interessati agli sviluppi nel settore.

In occasione del ventesimo anniversario, Azienda Bergamasca Formazione (ABF) promuove una serie di eventi dedicati ai temi della formazione, della scuola e del lavoro. Tra questi appuntamenti si inserisce l’incontro “ Dialoghi di formazione ”, in programma oggi, 9 aprile, dalle ore 15.00 alle 16.30 presso l’auditorium della sede ABF di Bergamo. Protagonista dell’incontro sarà Miriam D’Ambrosio, docente presso ENFAPI Treviglio e autrice del libro “Fuori non è ancora così – Voci da una classe multietnica”, che dialogherà con Teresa Pandolfo, docente ABF. L’iniziativa sarà un confronto e riflessione a partire dalle esperienze raccontate nel libro, che descrive la vita quotidiana in una classe multietnica, tra sogni, difficoltà, relazioni e percorsi di crescita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Formazione per ispettori dei centri di revisione: ad aprile il Modulo A nella sede ABF di CurnoIl corso nasce per sostenere standard elevati di sicurezza stradale, qualità dei controlli e responsabilità professionale nei centri di controllo... La crescita di Essity. Incontro con D’Ambrosio. Puppa e BarniniUna visita alla Essity, la multinazionale della carta, da parte della sindaco, Sara D’Ambrosio, accompagnata dai consiglieri regionali Mario Puppa e... Temi più discussi: Costruire comunità per i Dialoghi di inclusione a Rho; DIALOGHI SULL’INCLUSIONE 2ª EDIZIONE: Formazione, cultura e informazione a cura della Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità; Dialoghi d'Arte al Loggiato del Pellegrino di Impruneta; George Clooney a Cuneo, incontro con gli studenti al Palazzetto dello Sport. Concordia, dialoghi sui paesaggi sociali, mostra ad AgrigentoIl progetto Concordia: dialoghi sui paesaggi sociali curato da Esther Regueira (nel board di Manifesta) con curatrice associata Lisa Mazza, prodotto da Agrigento capitale italiana della cultura 2025 ... ansa.it È il momento dei Dialoghi di fine estate. Antipasto di Ponte di parolePONTEDERAAl via sabato 20 settembre Dialoghi di fine estate con un doppio appuntamento alla biblioteca Gronchi di Pontedera. Alle ore 17 nella biblioteca dei ragazzi spazio a letture e creatività ... lanazione.it Vlahovic, l'infortunio e i dialoghi per il rinnovo: la Juve ora è più forte, ecco cosa cambia Almeno tre settimane di stop. E il serissimo rischio di chiudere la stagione con il più basso numero di presenze di sempre in carriera da sei anni a questa parte e, p - facebook.com facebook il cardinale Parolin a Dialoghi, il trimestrale dell'Azione cattolica: "Molti governi si sono indignati per gli attacchi contro i civili ucraini da parte dei missili e dei droni russi, imponendo sanzioni agli aggressori. Non mi sembra che sia accaduto lo stesso con la trag x.com