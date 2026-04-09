Di sana pianta torna l’antica Fiera di maggio a Monticelli

A Monticelli torna l’antica Fiera di maggio, chiamata “Di Sana Pianta”. Quest’anno si svolge per la 53ª volta, riprendendo l’eredità della tradizionale fiera del geranio. L’evento, che ha riscosso successo anche lo scorso anno, si conferma come uno dei principali appuntamenti che segnano l’avvio della stagione estiva nella provincia di Piacenza. La manifestazione si svolgerà nel centro del paese, coinvolgendo bancarelle e iniziative legate al settore florovivaistico.

Dopo il successo dello scorso anno, torna a Monticelli "Di Sana Pianta". L’iniziativa, che raccoglie l’eredità della storica fiera del geranio, giunge quest’anno alla sua 53° edizione, confermandosi come l'appuntamento imperdibile per aprire le porte agli eventi estivi della provincia piacentina. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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