Di Gregorio Juve per Gazzetta il futuro è già segnato | sarà addio a fine stagione Il motivo

Secondo quanto riportato da alcune fonti, di Gregorio potrebbe lasciare la squadra al termine della stagione in corso. La notizia è stata diffusa dalla Gazzetta dello Sport, che ha indicato questa possibile uscita come certa, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni. La decisione sembra ormai definitiva e si inserisce in un contesto di cambiamenti previsti per il club nelle prossime settimane.

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Per Gazzetta la Juve e Di Gregorio sono comunque destinati a dirsi addio Il motivo - facebook.com facebook

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