Dexter | Resurrection | Uma Thurman confermata per la stagione 2 insieme a Brian Cox
L'attrice vincitrice del Golden Globe, Uma Thurman, tornerà a interpretare il suo personaggio nella seconda stagione di Dexter: Resurrection, serie disponibile su Paramount+. Accanto a lei, anche l’attore Brian Cox parteciperà alla nuova stagione. La produzione della serie ha annunciato ufficialmente il coinvolgimento degli attori, senza ulteriori dettagli sul ruolo o sulla trama. La seconda stagione di Dexter: Resurrection sarà disponibile prossimamente sulla piattaforma streaming.
La vincitrice del Golden Globe Uma Thurman riprenderà ufficialmente il suo ruolo nella seconda stagione di Dexter: Resurrection su Paramount+. La notizia, diffusa tramite un comunicato ufficiale di Paramount+, conferma il ritorno dell’attrice nei panni di “Charley”, l’ex ufficiale delle forze speciali che abbiamo imparato a conoscere nel primo ciclo di episodi. In questa nuova stagione, Charley dovrà gestire le conseguenze della sua fuga dalla città dopo il tradimento del miliardario Leon Prater. Accanto al protagonista Michael C. Hall, il cast vedrà l’ingresso della leggenda Brian Cox nel ruolo di un efferato serial killer che ha terrorizzato New York in passato. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
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Uma Thurman torna come Charley nella seconda stagione di Dexter: ResurrectionUma Thurman conferma il ritorno in 'Dexter: Resurrection 2': il suo personaggio Charley avrà un ruolo ancora più centrale ... it.blastingnews.com
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In "Pretty Lethal", su Prime, gruppo di ragazze in tutù cerca di fuggire da una malvagissima Uma Thurman x.com