Il settore del design italiano ed europeo si sta concentrando sul mercato del Sud-Est asiatico, con un intervento mirato alla manifestazione Find – Design Fair Asia, che si svolge a Bangkok. La decisione di spostare l’evento in questa città risponde a un investimento importante, stimato in circa 470 miliardi di euro. Questa scelta segna una strategia di espansione verso un’area in crescita e con un ruolo sempre più rilevante nel panorama del design internazionale.

Il design italiano e quello europeo puntano con decisione verso il Sud-Est asiatico, spostando il baricentro della manifestazione Find – Design Fair Asia a Bangkok. L’appuntamento, previsto per il periodo dal 26 al 28 novembre 2026 presso il Queen Sirikit National Convention Center (Qsncc), segna un passaggio strategico fondamentale per il settore, che vede la nuova società Fiera Milano Asia Pacific agire come motore di espansione nei mercati del Pacifico. La decisione di abbandonare Singapore per approdare in Thailandia non è una semplice variazione logistica, ma una mossa tattica calcolata per intercettare un bacino di oltre 670 milioni di residenti distribuiti su 10 nazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Design: il colpo strategico verso Bangkok punta ai 470 miliardi

Eni punta a 100 miliardi: AI e greggio per far volare il titoloEni punta a una capitalizzazione di 100 miliardi di dollari, spinta da prezzi del greggio elevati e una strategia di crescita organica.

Il ruggito di Disney: Zootropolis 2 è il film di maggior incasso del 2025 (e punta ai 2 miliardi)Il sequel del film Walt Disney Animation, diretto da Jared Bush e Byron Howard, ha ufficialmente superato Un Film Minecraft, diventando il miglior...