Depositi chimici rebus dopo il no a Ponte Somalia | Terrile | Da Multedo devono andare via

La questione dello spostamento dei depositi chimici da Multedo torna di attualità dopo il rifiuto a Ponte Somalia. Il tema viene discusso nuovamente in consiglio comunale, con un’interrogazione presentata da un consigliere comunale. Un rappresentante istituzionale ha affermato che i depositi devono essere trasferiti da Multedo. La vicenda riguarda un progetto che si ripropone, con le modalità e le tempistiche ancora da definire.

L'annosa vicenda dello spostamento dei depositi chimici da Multedo ricomincia da capo, o quasi. E torna anche in consiglio comunale attraverso un'interrogazione presentata da Claudio Chiarotti.Le domande di Chiarotti Il consigliere del Partito Democratico ha citato la sentenza del Consiglio di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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