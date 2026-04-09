Le aree della maggioranza democratica si stanno spostando dal cuore della Toscana verso le coste campane per delineare la strategia politica in vista delle elezioni del 2027. Napoli si trova al centro di questo cambiamento, con le forze politiche che stanno riorganizzando le loro posizioni e iniziative nella regione meridionale. La discussione riguarda principalmente come rafforzare le alleanze e pianificare le prossime mosse elettorali.

Le aree della maggioranza democratica si spostano dal cuore della Toscana verso le coste campane per definire la strategia politica in vista delle elezioni del 2027. Domani e sabato, infatti, Napoli ospiterà il secondo tassello di un percorso iniziato a Montepulciano, con l’obiettivo di trasformare le riflessioni programmatiche in una struttura organizzativa pronta per la prossima sfida elettorale. L’appuntamento partenopeo, che vedrà come cornice lo storico Palazzo Caracciolo situato a breve distanza dal Duomo, non è una scelta casuale ma risponde a un preciso legame territoriale. La città napoletana ha infatti registrato la partecipazione più alta durante l’ultimo referendum costituzionale, dove il voto contrario alla riforma proposta dal governo Meloni ha dato una spinta decisiva al fronte del centrosinistra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Democrazia al Sud: Napoli guida la sfida verso il 2027

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