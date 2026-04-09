Demi Moore appare con i capelli biondi in “I Love Boosters”, un ruolo che segna un cambio di immagine rispetto al suo tipico stile con capelli corvini. La scena mostra l’attrice indossare un look elegante e alla moda, diverso dal suo solito aspetto. La scelta del colore e dell’abbigliamento crea un’immagine fresca e inaspettata, attirando l’attenzione di chi segue la sua carriera e i suoi ruoli cinematografici.

La sua leggendaria chioma corvina è la caratteristica per cui la riconosciamo all’istante, ma in lei vive invero l’anima della vera trasformista: sul grande schermo dal 1981 con ruoli e capigliature sempre diverse, a sessantatré anni compiuti Demi Moore può dire di aver provato praticamente ogni taglio e colore. O quasi: tra uno sconvolgente buzz cut ed una iconica fase à la garçonne, era probabilmente soltanto il caschetto biondo a mancare all’appello ed è esattamente così che la vedremo presto in I Love Boosters. Nella commedia dalle tinte crime e satiriche diretta da Boots Riley, l’attrice interpreta il ruolo di Christie Smith, spietata e... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Demi Moore diventa una bionda esperta di moda in “I Love Boosters”: il look che non ti aspetti

Demi Moore si scontra con una gang di ladre nel trailer di I Love BoostersNeon ha condiviso le prime immagini della commedia che avrà tra le sue star anche Keke Palmer, in arrivo nelle sale americane a maggio.

“All you need is love, Bruce”: gli auguri di Demi MooreBruce Willis sta peggiorando: non parla quasi più, le uscite pubbliche sono ormai ridotte a zero e l’attore è cstantemente seguito 24 ore al giorno...

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Demi Moore diventa una bionda esperta di moda in I Love Boosters: il look che non ti aspettiDemi Moore è pronta a cambiare ancora pelle: in I Love Boosters è una perfida e biondissima magnate della moda, pronta a difendere il suo impero. dilei.it

Demi Moore diventa nonna di Louetta/ Web in tilt per lo scatto in bikiniDemi Moore diventa nonna all'età di 60 anni: lo scatto con la prima nipote Louetta é sexy, via social. La news di gossip, nei minimi particolari Demi Moore: la prima prova in bikini é da neo-nonna, lo ... ilsussidiario.net

Whoopi Goldberg, Jerry Zucker, Patrick Swayze e Demi Moore sul set di "Ghost" #ghostfilm #whoopigoldberg #jerryzucker #patrickawayze #demimoore #thinkmovies - facebook.com facebook

Demi Moore ha dedicato all'ex marito - a cui nel 2023 è stata diagnosticata una demenza frontotemporale che lo sta consumando - un post su Instagram. Anche l'attuale moglie del divo, Emma Heming, ha celebrato Bruce con un messaggio social x.com