Delitto di Aosta 25 anni per Teima La procura aveva chiesto l’ergastolo

Un giovane di 24 anni è stato condannato a 25 anni di carcere in relazione al femminicidio di una ragazza francese di 22 anni avvenuto in una chiesetta abbandonata in Valle d’Aosta. La procura aveva richiesto l’ergastolo, ma il giudice ha deciso una pena inferiore. L’episodio si è verificato il 5 aprile 2024, e la vittima è stata trovata senza vita nel luogo in cui si era rifugiata con l'ex partner.

E’ stato condannato a 25 anni di carcere Sohaib Teima, il 24enne di Fermo accusato del femminicidio della sua ex, Auriane Laisne, 22enne francese trovata morta il 5 aprile del 2024 all’interno della chiesetta abbandonata di Equilivaz, sopra La Salle, in Valle d’Aosta. Fatali per lei tre ferite provocate da un’arma da taglio al collo e all’addome. La sentenza è stata emessa dalla Corte di Assise di Aosta dopo che il pubblico ministero Manlio D’Ambrosi aveva chiesto l’ergastolo per l’imputato, che è stato giudicato capace di intendere e volere al termine di una perizia psichiatrica. I difensori di Teima, gli avvocati Lucia Lupi e Luca Calabrò avevano invece chiesto l’assoluzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Delitto di Aosta, 25 anni per Teima. La procura aveva chiesto l’ergastolo Leggi anche: Femminicidio di Auriane Laisne: l’ex fidanzato condannato a 25 anni. La procura aveva chiesto l’ergastolo Auriane Laisne uccisa nella chiesetta di La Salle 2 anni fa, chiesto ergastolo per l’ex fidanzato Sohaib TeimaIl pubblico ministero Manlio D'Ambrosi ha chiesto l'ergastolo per Sohaib Teima, il giovane che nel marzo del 2024 uccise la fidanzata Auriane Laisne... Temi più discussi: Auriane Laisne uccisa a La Salle, l'ex condannato a 25 anni di carcere; Femminicidio di Aosta, 25 anni di carcere per l'ex fidanzato; Delitto di Aosta, 25 anni per Teima. La procura aveva chiesto l’ergastolo; Femminicidio di La Salle, Sohaib Teima condannato a 25 anni di carcere. Delitto di Aosta, 25 anni per Teima. La procura aveva chiesto l’ergastoloIl 24enne di Fermo era accusato del femminicidio della sua ex, trovata morta in una chiesetta abbandonata. L’avvocato Lupi: Siamo soddisfatti a metà, Sohaib è innocente e lotteremo fino alla fine per ... ilrestodelcarlino.it Femminicidio di Aosta, 25 anni di carcere per l'ex fidanzato25 anni di carcere per l'ex fidanzato di Auriane Laisne, trovata morta due anni fa in una chiesa diroccata in Valle d'Aosta, era il 5 aprile 2024. La Corte d'Assise ha riconosciuto le attenuanti gener ... rainews.it Le reazioni dopo la sentenza di primo grado nel processo per il delitto avvenuto a fine marzo 2024. #gazzettamatin - facebook.com facebook