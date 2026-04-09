Del Carlo è preparato Il sindaco deve spiegare il suo defenestramento

La revoca delle deleghe all’ex assessore del Comune di Capannori ha suscitato molte reazioni e discussioni tra i cittadini e gli addetti ai lavori. La vicenda, che riguarda la decisione del sindaco di rimuovere l’assessore, era stata anticipata in precedenza e ora si approfondiscono i motivi e le eventuali implicazioni legali. La situazione si inserisce in un contesto politico locale che si sta facendo sempre più articolato.

La vicenda della revoca delle deleghe all’ex assessore del Comune di Capannori Davide Del Carlo, da noi anticipata, ha scatenato molte reazioni. Quelle politiche, ma anche quelle civiche. Un gruppo di cittadini, ad esempio, ha deciso di intervenire su quanto accaduto: "Siamo un gruppo di cittadini del centro di Capannori – si legge in una nota – profondamente colpiti e amareggiati dalla recente e improvvisa decisione del sindaco Del Chiaro di rimuovere dall’incarico l’assessore Davide Del Carlo che, nel corso del suo mandato, ha dimostrato con i fatti dedizione, competenza e una autentica attenzione verso il bene della nostra comunità. Questa scelta, accompagnata da insinuazioni mai chiarite né rese pubbliche – continua il documento – lascia spazio a interrogativi legittimi e ad un diffuso senso di ingiustizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Del Carlo è preparato. Il sindaco deve spiegare il suo defenestramento" Re Carlo III rompe il silenzio dopo l’arresto del fratello, Andrew Mountbatten-Windsor: “La legge deve fare il suo corso”Andrew Mountbatten-Windsor è stato arrestato questa mattina nella sua casa di Norfolk, in Inghilterra. La reazione di re Carlo all'arresto del fratello Andrea: “La legge deve fare il suo corso”La notizia relativa all'arresto dell'ex principe Andrea, avvenuto questa mattina, nel giorno del suo sessantaseiesimo compleanno, si è abbattuta come... Argomenti più discussi: Del Carlo è preparato. Il sindaco deve spiegare il suo defenestramento; Dietro le quinte del film su Carlo Acutis: sul set con un santo; È uscito in streaming il nuovo film dell'ultimo grande malincomico italiano, l'unico a non deluderci mai; Ferrari, nuovo ingegnere per Hamilton a Miami? Si prepara Michel-Grosjean. Del Carlo è preparato. Il sindaco deve spiegare il suo defenestramentoLa vicenda della revoca delle deleghe all’ex assessore del Comune di Capannori Davide Del Carlo, da noi anticipata, ha ... lanazione.it "Non paghino anche questa volta i lavoratori": il fronte dei sindacati è compatto all’indomani della decisione dei vertici del Carlo Felice di presentare un esposto in Procura e alla Corte dei Conti per chiedere chiarezza su alcune operazioni effettuate dalla prec - facebook.com facebook