Degustazioni al Caffè Dante per Vinitaly and The City

Sabato 11 e domenica 12 aprile, il Caffè Dante Bistrot apre le sue porte a clienti e appassionati di vino, offrendo due pomeriggi di degustazioni tra le 15 e le 18. L’evento si svolge nel centro di Piazza dei Signori, dove vengono proposte diverse selezioni di vini. La manifestazione si inserisce nel programma di Vinitaly and The City, dedicato agli amanti del settore.

Sabato 11 e domenica 12 aprile, dalle 15 alle 18, il Caffè Dante Bistrot accoglie ospiti e appassionati per due giornate di degustazioni selezionate nel cuore di Piazza dei Signori. In calice nell’iconico locale veronese tre cantine scelte con cura: Cantina Monte Cimo, Cantina Piccoli e Champagne. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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