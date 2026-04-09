A partire dalla stagione turistica, sono stati intensificati i controlli nel centro storico per garantire il rispetto del decoro e dell’arredo urbano. Le autorità hanno avviato verifiche mirate su attività che, secondo quanto annunciato, stanno creando problemi in queste aree. Questa misura si inserisce in un piano più ampio di interventi finalizzati a migliorare l’aspetto e la vivibilità del centro storico durante il periodo di maggiore afflusso turistico.

Arredo urbano, arriva il giro di vite. Come annunciato nelle scorse settimane dall’assessore alla Sicurezza Salvadore Bartolomei, con l’arrivo della stagione turistica saranno intensificati i controlli a tutte le attività che stanno generando problemi al decoro e all’arredo urbano. E’ quanto emerso nella riunione che si è tenuta martedì scorso in Comune alla presenza dei responsabili dell’arredo urbano, della sicurezza e del turismo, rispettivamente gli assessori Paolo Granucci, Salvadore Bartolomei e Remo Santini, oltre che al comandante della Polizia municipale Bruno Bertilacchi. Due gli argomenti sul tavolo: da un lato, come detto,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Decoro del centro storico. Scattano i controlli mirati

A Spoltore un incontro con la cittadinanza per discutere del decoro del centro storicoAppuntamento il 26 marzo con l'evento organizzato dall'amministrazione comunale per discutere dei provvedimenti che saranno attuati nelle prossime...

Piano di decoro urbano, si parte dal centro storico. Interventi fino a metà maggioIl 27 e il 28 marzo, interventi in Piazza Carlo di Borbone, nel primo tratto di Corso Trieste, in Piazza Gramsci, Via Mazzini, Via Ferrante, Via...

Temi più discussi: Il Comune di Bologna lancia un piano di interventi per la cura e il decoro del centro storico; Bologna, la sicurezza tra decoro e cura della città. L'incontro con il sindaco Lepore e il piano per ripulire il centro storico; Il Sindaco Nicola Finco ha firmato un’ordinanza per contrastare il degrado in centro stori; Ripulita la storica fontana della Scapigliata, intervento a cura di ABC nell’ambito del Tavolo Decoro Urbano.

Lepore lancia il piano per il centro storico, 'più verde, servizi e decoro'Un piano di cinque anni per il centro storico, migliorarne la vivibilità e contrastare il rischio di svuotamento. (ANSA) ... ansa.it

A proposito di decoro e di rituale contradaiolo…SIENA. Recentemente i temi del decoro e del rispetto del Centro Storico sono stati oggetto di particolare attenzione, oltre che di una regolamentazione ... ilcittadinoonline.it

LA MANCANZA DI DECORO DEL SAN MATTEO NON SI LEGGE DA NESSUNA PARTE - facebook.com facebook

Prosegue l'attività di riqualificazione e decoro urbano nel territorio del #MunicipioI: è stata avviata e completata la rimozione delle cabine telefoniche dismesse presenti sul territorio per restituire ai cittadini spazi più decorosi e funzionali Info ow.ly/u1mB50 x.com