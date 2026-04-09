Nella serata di mercoledì 8 aprile, il pubblico ha seguito con grande interesse le trasmissioni condotte da Stefano De Martino su Rai 1 e Rai 2. I dati sugli ascolti hanno mostrato un incremento significativo di telespettatori per entrambi i canali, con numeri che hanno superato le aspettative rispetto alle programmazioni precedenti. La presenza del conduttore ha attirato un’ampia fascia di pubblico, confermando il suo ruolo centrale nelle offerte televisive di quella sera.

La serata televisiva di mercoledì 8 aprile ha una netta supremazia di Stefano De Martino, capace di catalizzare l’attenzione del pubblico su due canali distinti della rete pubblica. Il conduttore ha infatti dominato la scena sia nel pomeriggio con Affari Tuoi su Rai 1, sia nella fascia serale con Stasera tutto è possibile su Rai 2, riuscendo a competere per numeri d’ascolto anche con i grandi classici del cinema e le produzioni internazionali. Il dominio di Stefano De Martino tra Rai 1 e Rai 2. I dati raccolti alle ore 10 riguardanti la giornata dell’8 aprile confermano come il volto di De Martino sia stato il motore principale della programmazione Rai. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Martino conquista Rai 1 e Rai 2: trionfo totale negli ascolti

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