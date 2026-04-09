De Martinis visita la casa famiglia Villa Carmine a Montesilvano | Un' eccellenza assoluta del territorio

Il sindaco di Montesilvano e una consigliera comunale hanno visitato la casa famiglia “Villa Carmine” situata in via Puccini 21. La visita si è svolta in un clima di emozione, con il primo cittadino che ha espresso parole di apprezzamento per questa struttura. La visita è avvenuta alla presenza di alcuni operatori e rappresentanti dell’edificio, nel quale vengono assistite persone in condizioni di bisogno.

Visita carica di emozione per il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis che, assieme alla consigliera Simona Del Vinaccio si è recato nella casa famiglia “Villa Carmine”, in via Puccini 21. Il primo cittadino con un post sui social, ha spiegato:"Ci sono momenti che, nel mezzo di giorni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Montesilvano, il sindaco De Martinis azzera la giunta: "Serve un tagliando"Il primo cittadino ha comunicato di aver azzerato la giunta comunale e congelato anche le relative deleghe degli assessori Colpo di scena al Comune... Ufficializzata la nuova giunta De Martinis a Montesilvano: i nomi degli assessoriIl sindaco Ottavio De Martinis ha sciolto la riserva e nominato la nuova giunta comunale.