Gigi De Canio ha commentato la situazione attuale del Napoli e del calcio italiano durante una trasmissione radiofonica. Ha detto che la squadra ha bisogno di un vero miracolo per sperare nel successo, e ha espresso dubbi sulla possibilità che la presenza di un nuovo allenatore possa cambiare le sorti della squadra. La sua analisi si è concentrata anche sulla corsa allo scudetto e sui possibili sviluppi per la nazionale.

"> Gigi De Canio ha analizzato il momento del Napoli e del calcio italiano intervenendo a Febbre a 90 su Vikonos Web RadioTv, offrendo una lettura lucida sulla corsa scudetto e sul futuro della Nazionale. «NAPOLI, BISOGNA VINCERLE TUTTE» De Canio parte dalla filosofia di Conte: «Conosco perfettamente il suo pensiero: siamo il Napoli, cerchiamo di vincere ogni partita e così sarà fino alla fine». Ma la realtà è chiara: «C’è un avversario che ha dimostrato anche con la Roma di aver ritrovato la sua forza e ha sette punti di vantaggio». «SERVE UN BLACK OUT DELL’INTER» Per riaprire davvero il campionato, serve qualcosa di straordinario: «L’unica cosa è sperare che all’Inter capiti un black out di tre partite e che il Napoli le vinca tutte». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - De Canio: «Napoli, serve un miracolo. Conte ct? Sì, ma non basta»

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Temi più discussi: Paolo Di Canio: L'atteggiamento di Leao è inaccettabile. Altrove in Europa non sarebbe tollerato; Di Canio fece impazzire il Milan: e il Napoli tornò grande per un giorno; Paolo Di Canio ancora contro Leao: Atteggiamento inaccettabile. Fa più gol? I numeri non contano. Meglio Pio Esposito; Di Canio: Napoli-Milan dirà molto. Pio Esposito è l'opposto di Leao, vi spiego.

De Canio: Napoli, Conte deve essere più sereno. Vergara può crescere ancoraMister Gigi De Canio è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Napoli ko in Coppa Italia. Che partita ha visto? C'è da certificare la crescita del Como come personalità e mentalità, ma ... m.tuttomercatoweb.com

De Canio: Napoli, ci si aspettava di più. Assurda però la caccia alle streghe...Mister Luigi De Canio è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà. Di seguito le sue dichiarazioni sulla delusione in casa Napoli dopo l'eliminazione in Champions League: Obiettivamente c'era da ... tuttomercatoweb.com

A Sky tutti pazzi di Yamal Così Paolo di Canio sul fenomeno del Barcellona. Costacurta aggiunge: "Slalomeggia, danza sul pallone, dite quello che volete: la palla di esterno sinistro è da standing ovation" #LamineYamal #Barcellona #ChampionsLeague #B - facebook.com facebook

A Sky tutti pazzi di Yamal Così Paolo di Canio sul fenomeno del Barcellona. Costacurta aggiunge: "Slalomeggia, danza sul pallone, dite quello che volete: la palla di esterno sinistro è da standing ovation" #LamineYamal #Barcellona #ChampionsLeague #T x.com