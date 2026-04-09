Davvero l'impegno di Giorgia Meloni contro ogni mafia è cristallino coerente e duraturo?
L'impegno del governo nella lotta contro le organizzazioni criminali è stato al centro di molte discussioni, a partire dal programma elettorale fino alle iniziative attuate in questi anni. Si sono susseguite diverse misure e interventi che mirano a contrastare le attività delle mafie, con continuità o variazioni di approccio. In questo articolo analizziamo i fatti concreti e le azioni concrete messe in campo, senza giudizi o interpretazioni, per comprendere meglio quale sia stato il percorso finora.
Dal programma elettorale di Fratelli d'Italia alle azioni di governo, abbiamo verificato le affermazioni della Presidente del Consiglio, che reagisce alla foto diffusa da Report con Gioacchino Amico, pentito del clan camorristico Senese, attaccando i giornalisti (tra cui Fanpage) con lo stesso frame retorico usato contro Paolo Borsellino, a cui dice di ispirarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Meloni e la foto con il pentito, la replica della premier: “Il mio impegno contro ogni mafia è cristallino”“Mostrano una mia foto con un esponente della criminalità organizzata per sostenere la bizzarra tesi di una mia vicinanza ad ambienti malavitosi“.
Leggi anche: Meloni e il selfie col mafioso (ora pentito), la premier: “Mio impegno contro ogni mafia è cristallino”. Ma per Report i dirigenti lombardi di FdI sapevano benissimo chi fosse Gioacchino Amico
Temi più discussi: Il Governo continua a lavorare sull’aumento dei salari. Oggi la firma del rinnovo della parte economica del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione, per il triennio 2025-2027, che interessa oltre un milione di dipendenti. È il terzo rinnovo per il com; Governo, Meloni disponibile a riferire in Parlamento sull’azione dell’esecutivo; Il cambio di passo; L’Aquila, 17 anni fa il terremoto. Meloni: continuare a esserci. Piantedosi: ferita aperta.
Davvero l’impegno di Giorgia Meloni contro ogni mafia è cristallino, coerente e duraturo?Dal programma elettorale di Fratelli d'Italia alle azioni di governo, abbiamo verificato le affermazioni della Presidente del Consiglio, che reagisce alla ... fanpage.it
Meloni in Parlamento: Riforma Giustizia occasione persa. No dimissioni o rimpasto. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Giorgia Meloni, dalle guerre al rilancio del governo: oggi l'informativa in Parlamento ... tg24.sky.it
"Nessuna intenzione di fare un rimpasto" ha dichiarato Giorgia Meloni nella informativa in aula della Camera. "Leggo, ormai da settimane, bizzarre ricostruzioni sulle conseguenze del voto referendario. Si continua a parlare di dimissioni imminenti del governo - facebook.com facebook
Giorgia Meloni oggi in Parlamento, parte la "Fase 2": elezioni anticipate e gli attacchi in Libano al centro dell'informativa x.com