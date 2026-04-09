Davvero l'impegno di Giorgia Meloni contro ogni mafia è cristallino coerente e duraturo?

L'impegno del governo nella lotta contro le organizzazioni criminali è stato al centro di molte discussioni, a partire dal programma elettorale fino alle iniziative attuate in questi anni. Si sono susseguite diverse misure e interventi che mirano a contrastare le attività delle mafie, con continuità o variazioni di approccio. In questo articolo analizziamo i fatti concreti e le azioni concrete messe in campo, senza giudizi o interpretazioni, per comprendere meglio quale sia stato il percorso finora.