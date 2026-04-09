Davide Enia a Vignola un Autoritratto per guardare in faccia l' orrore di Cosa Nostra

Intrecciando cunto e parola, dialetto e l’intero vocabolario teatrale maturato nella sua Palermo, lo scrittore, drammaturgo, attore e regista Davide Enia dà vita con Autoritratto a un racconto intenso e necessario: un ritratto insieme intimo e collettivo di una comunità costretta a convivere con. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Cosa Nostra a Palermo a teatro: “Autoritratto”, il nuovo spettacolo di Davide EniaIl Teatro Masini di Faenza accoglie sul proprio palcoscenico martedì 10 marzo, “Autoritratto”, spettacolo di e con Davide Enia, il cui il “cuntore”...

"Autoritratto": Davide Enia racconta Cosa Nostra al Teatro Nuovo Rifredi Scena ApertaVincitore dei Premi Ubu 2025 nelle categorie miglior Attore o performer e Nuovo testo italiano o scrittura drammaturgica, Davide Enia racconta Cosa...